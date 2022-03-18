Симеоне высказался о жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о жеребьевке четвертьфинала Лиги чемпионов. Команда сыграет с «Манчестер Сити».

«В первую очередь выражаю большое восхищение Гвардиолой и его работой в «Манчестер Сити» в последние годы, которую видно от игры к игре. Конкуренция высока, у всех команд будут отличные противостояния. У нас будет время подготовиться к матчу с ними.

Но сейчас мы сконцентрированы на игре с «Райо Вальекано», и я думаю только об этом", — приводит слова Симеоне As.

Победитель пары «Манчестер Сити» — «Атлетико» сыграет с победителем пары «Челси» — «Реал». Первый четвертьфинальный матч пройдет 5 апреля.