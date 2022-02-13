Анчелотти высказался об участии Бэйла в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу участия полузащитника Гарета Бэйла в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

12 февраля в матче ла лиги с «Вильярреалом» (0:0) валлиец сыграл за «Реал» впервые с августа 2021 года.

«Не знаю, нужно ждать. Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Надеюсь все вернуться в строй.

Бэйл получил шанс сыграть и хорошо проявил себя, мог забить. Он создавал остроту в атаке, это от него и требовалось», — сказал Анчелотти.

Матч «ПСЖ» — «Реал» состоится 15 февраля в Париже. Начало — в 23.00 (мск).