Пирло считает, что «Ювентусу» нужно больше концентрации

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло перед матчем Лиги чемпионов с киевским «Динамо» рассказал, о чем он говорил с командой после игры с «Беневенто» (1:1).

«После игры с «Беневенто» я сказал, что нам нужно больше концентрации и жажды борьбы, если мы хотим набирать очки, — цитирует Пирло официальный сайт УЕФА. — Это касается и тех случаев, когда мы уже ведем в счете. Мы поговорили об этом внутри команды, и, кажется, меня все услышали».

Матч «Ювентус» — «Динамо» состоится 2 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.