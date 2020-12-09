Пирло доволен реализацией «Ювентуса» в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после победы над «Барселоной» в 6-м туре Лиги чемпионов (3:0) отметил отдачу игроков. Также он надеется, что они продолжат так играть.

— Важно было остаться на той волне, на которой мы провели второй тайм туринского дерби в выходные, — цитирует пресс-служба УЕФА Пирло. — При игре с такой отдачей результаты обязательно придут. Мы подошли к игре с правильным настроем, я очень рад нашим достижением. Готовились к игре с мыслями о численном превосходстве в средней линии. Знали, что у них могут возникнуть трудности с забегами наших полузащитников по центру. Мы хорошо справились с задачей и показали хорошую реализацию.