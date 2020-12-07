Петров полетит с «Краснодаром» на матч против «Челси»
11:35
Пресс-служба «Краснодара» в Twitter сообщила, что команда готовится к вылету в Лондон на матч 6-го тура Лиги чемпионов против «Челси».
На одном из фото защитник Сергей Петров, который пропустил почти два месяца после травмы в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Ренна» (1:1).
Матч «Челси» — «Краснодар» состоится во вторник, 8 декабря. Начало — в 23.00 (мск).
Сбор в Аэропорту. Совсем скоро вылетаем в Лондон ?#ЧелсиКраснодар #БыкиВЕвропе #ВпередБыки #ЛЧ pic.twitter.com/TO4xcbqcjn— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 7, 2020
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