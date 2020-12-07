Петров полетит с «Краснодаром» на матч против «Челси»

Пресс-служба «Краснодара» в Twitter сообщила, что команда готовится к вылету в Лондон на матч 6-го тура Лиги чемпионов против «Челси».

На одном из фото защитник Сергей Петров, который пропустил почти два месяца после травмы в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Ренна» (1:1).

Матч «Челси» — «Краснодар» состоится во вторник, 8 декабря. Начало — в 23.00 (мск).