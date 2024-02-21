Бос: «ПСВ контролировал ход матча, так что жаль, что мы не забили второй гол»

Главный тренер ПСВ Петер Бос прокомментировал ничью с дортмундской «Боруссией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это была равная игра. Вначале у нас были трудности из-за их прессинга, но нам все же удалось создать несколько отличных моментов, особенно Тилльману в первом тайме. Так что было обидно, что мы не вышли вперед, и особенно потому, что затем мы уступали в счете. Это был очень напряженный матч. Они нечасто контратаковали, и мы контролировали ход матча, так что в этом отношении жаль, что мы не забили второй гол. Я не думаю, что тот факт, что это был матч Лиги чемпионов, оказал слишком большое влияние. Все равно должно быть чувство понимания того, что вы должны делать», — цитирует пресс-служба УЕФА Боса.

Ответная игра пройдет в Германии 13 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.