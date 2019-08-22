Педру Мартинш: «В футболе возможно все что угодно»

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш после победы над «Краснодаром» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (4:0) отметил, что команда проделала только половину пути.

— В футболе возможно все что угодно, — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинша. — Мы хорошо сыграли сегодня, но ничто еще не кончено. За эти годы мы видели всякое и к матчу в России будем готовиться, как если бы счет был 0:0.

Меня не интересует статистика. Важно лишь то, что мы выиграли и не пропустили. Это доказывает стабильность нашей игры. Мы еще никуда не вышли.

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