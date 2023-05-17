Оуэн: «Интер» знает, что в финале предстоит столкнуться с более жестким соперником»

Экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал победу «Интера» над «Миланом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встрече — 3:0.

«Никто не ждал, что в этой игре будет голов. При счете 2:0 в первой встрече, это должно быть ожидаемо. Лучшая команда прошла, но «Интер» и весь остальной мир знают, что в финале им предстоит столкнуться с более жестким соперником», — цитирует пресс-служба УЕФА Оуэна.

Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.