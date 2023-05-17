Чалханоглу: «Сыграть в моей стране в финале Лиги чемпионов — это мечта»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Невероятно, это мечта — отправиться в Стамбул на финал Лиги чемпионов, в мою страну — это невероятно. Думаю, «Интер» это заслужил. Я очень счастлив, в этом сезоне мы провели невероятную Лигу чемпионов, в финале будет одна игра и может случиться все, что угодно. Мы больше, чем друзья, мы семья, мы проводим много времени вместе», — приводит RMC Sport слова Чалханоглу.

Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.