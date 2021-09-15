Эрик Гарсия назвал несправедливым крупное поражение «Барселоны» от «Баварии»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия после поражения от «Баварии» (0:3) отметил, что каталонцы не заслужили три пропущенных мяча. По его мнению, у сине-гранатовых были хорошие периоды в этой встрече.

«Я считаю, что счет несправедлив. Первый гол — рикошет от меня, второй гол — мяч отскочил от штанги и попал к Левандовски... Я не думаю, что мы должны были проиграть с таким крупным счетом. В конце концов, мы играли с «Баварией» — может быть, с лучшей командой Европы. Мы знали, что это будет действительно сложный матч. «Барселона» показала хорошие вещи, у нас были моменты, в которых мы контролировали ситуацию — некоторые в первом тайме и начале втором», — цитирует пресс-служба УЕФА Гарсию.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Барселона» проведет 29 сентября. Соперником будет «Бенфика».