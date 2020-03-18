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Оставшиеся матчи Лиги чемпионов могут пройти в субботу и воскресенье

15:23
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По информации итальянского издания Tuttosport, УЕФА рассматривает вариант с проведением оставшихся матчей Лиги чемпионов на выходных. Ранее турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

Также сообщается, что такой вариант не устраивает большинство клубов серии А. Он предполагает, что игры национальных чемпионатов будут проводиться в середине недели. Клубы опасаются, что из-за этого уменьшится посещаемость игр.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 201 672 человек. Умерших — 800, выздоровевших — 82 071. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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