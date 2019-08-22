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«Олимпиакос»: команда доминировала и обыграла «Краснодар» в Лиге чемпионов

00:31
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Официальный Twitter «Олимпиакоса» опубликовал запись после разгромной победы над «Краснодаром» (4:0) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Греции.

«Олимпиакос» доминировал и обыграл краснодарцев со счетом 4:0 в первой игре плей-офф Лиги чемпионов УЕФА", — написано в сообщении греческого клуба.

Олимпиакос П — Краснодар

«Катастрофой оборачивается второй тайм». «Краснодар» — о матче с «Олимпиакосом»

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