«Олимпиакос»: команда доминировала и обыграла «Краснодар» в Лиге чемпионов

Официальный Twitter «Олимпиакоса» опубликовал запись после разгромной победы над «Краснодаром» (4:0) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Греции.

«Олимпиакос» доминировал и обыграл краснодарцев со счетом 4:0 в первой игре плей-офф Лиги чемпионов УЕФА", — написано в сообщении греческого клуба.

«Катастрофой оборачивается второй тайм». «Краснодар» — о матче с «Олимпиакосом»