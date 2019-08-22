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«Катастрофой оборачивается второй тайм». «Краснодар» — о матче с «Олимпиакосом»

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Официальный Twitter «Краснодара» опубликовал новую запись после поражения от «Олимпиакоса» (0:4) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Греции.

В составе греческой команды отличились нападающие Мигель Анхель Герреро,Лазар Ранджелович (дважды) и Даниэл Поденсе.

«Все! Катастрофой оборачивается второй тайм для «горожан» в Пирее. В итоге крупно уступаем грекам. Ответный матч через неделю дома», — написано в Twitter «быков».

Ответная игра пройдет в России во вторник, 27 августа.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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