«Катастрофой оборачивается второй тайм». «Краснодар» — о матче с «Олимпиакосом»
Официальный Twitter «Краснодара» опубликовал новую запись после поражения от «Олимпиакоса» (0:4) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Греции.
В составе греческой команды отличились нападающие Мигель Анхель Герреро,Лазар Ранджелович (дважды) и Даниэл Поденсе.
«Все! Катастрофой оборачивается второй тайм для «горожан» в Пирее. В итоге крупно уступаем грекам. Ответный матч через неделю дома», — написано в Twitter «быков».
Ответная игра пройдет в России во вторник, 27 августа.
Всё! Катастрофой оборачивается второй тайм для «горожан» в Пирее. В итоге крупно уступаем грекам. Ответный матч через неделю дома.#ОлимпиакосКраснодар — 4:0 pic.twitter.com/ekXMMOOWoC— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 21, 2019
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