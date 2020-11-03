Ольга Смородская: «У Смолова сегодня ничего не получилось. Хорошо, что у Николича нашлись замены»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в беседе «СЭ» раскритиковала игру Федора Смолова в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).

— Перед матчем многие говорили, что «Локомотиву» будет тяжело держать темп весь матч из-за отсутствия равнозначных замен.

— Нашлись замены у Николича. Выпустили Жемалетдинова. Смолова правильно убрал — толку от него никакого не было. Зе Луиш тоже себя не показал. Очень хорошо показал себя Антон. Он забил Нойеру и Облаку — лучшим вратарям мира.

— У Смолова сегодня мало что получалось.

— У него вообще ничего не получилось — ни дриблинг, ни отбора, ни точного паса. Ничего не получилось сегодня. (Константин Колмаков)

Полностью интервью Смородской