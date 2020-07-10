Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала «Бавария» победила «Челси» (3:0). В случае прохода в следующую стадию команде предстоит сыграть победителем пары «Наполи» — «Барселона».

«Я не хотел бы сегодня высказываться о возможных соперниках в четвертьфинале, так как мы еще в него не вышли, — цитирует функционера официальный сайт клуба. — Теперь команда должна для начала восстановиться с тем, чтобы затем с большой концентрацией подойти к ответному матчу против «Челси» на «Альянц Арене» и в итоге пройти дальше. Как и в 2013 году, мы должны двигаться вперед шаг за шагом и при этом делать это спокойно. Я считаю, что после завоевания дубля общественность пребывает в слишком большой эйфории. Сейчас мы полностью сосредоточены на «Челси», а там посмотрим. Однако одно можно сказать с уверенностью: в четвертьфинале будут только сильные соперники».

Матч «Бавария» — «Челси» состоится 8 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.