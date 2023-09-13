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Сегодня, 17:30

«Арсенал»: расписание матчей в Лиге чемпионов

Опубликовано расписание «Арсенала» в групповом этапе Лиги чемпионов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Микель Артета, главный тренер ФК «Арсенал».
Фото ФК «Арсенал»

«Арсенал» в групповом раунде Лиги чемпионов сыграет в группе В с «Севильей», «Лансом» и ПСВ.

Стартует лондонский клуб с домашней игры против ПСВ 20 сентября, в среду. А групповой раунд закроет выездным матчем против команды из Нидерландов 12 декабря, во вторник.

«Арсенал»: расписание матчей в Лиге чемпионов

20 сентября. 22.00. «Арсенал» — ПСВ

3 октября. 22.00. «Ланс» — «Арсенал»

24 октября. 22.00. «Севилья» — «Арсенал»

8 ноября. 23.00. «Арсенал» — «Севилья»

29 ноября. 23.00. «Арсенал» — «Ланс»

12 декабря. 20.45. ПСВ — «Арсенал»

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Трофей Лиги чемпионов. Лига чемпионов: расписание матчей группового турнира

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Лига чемпионов УЕФА
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