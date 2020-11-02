Николич оценил соперников «Локомотива» по групповому турниру Лиги чемпионов

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил соперников московского клуба по групповому турниру Лиги чемпионов. В квартете А, помимо железнодорожников, играют «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».

«Бавария» — это машина и действующий чемпион. Мы все видели, как она провела концовку прошлого сезона, какую мощь продемонстрировала на самом высоком уровне европейского футбола. Потом «Атлетико», который мне очень нравится, с Диего Симеоне и их стилем игры. Теперь у них есть Суарес. Мне близки эмоции и страсть «Атлетико». Я бы хотел, чтобы мои команды играли так же", — цитирует Николича официальный сайт УЕФА.

«Наконец, «Зальцбург». Очень интересный проект. Я знаком с ним и могу сказать, что там ничего не происходит просто так. У них есть стратегия, они точно знают, что делают. Очень интересная молодая команда со зрелищными игроками, быстрая и сильная. Ей пока не хватает опыта, но по потенциалу это лучшая молодая команда Европы», — заявил Николич.

Матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится во вторник, 3 ноября. Начало — в 20.55 (мск).

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.