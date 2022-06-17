Родригу рассказал, как игроки «Реала» хотели посмеяться над Салахом после финала Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Родригу рассказал, как игроки мадридской команды горели желанием обыграть «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов, чтобы посмеяться над Мохамедом Салахом.

«Когда тебя провоцируют, ты просто хочешь выиграть, чтобы посмеяться над ним. На тренировках мы говорили: «Давай, Салах, давай, Салах»... В нашей голове было: «Мы должны победить, чтобы затем посмеяться над Салахом», — приводит Brasil Football слова Родригу.

После выхода в финал Салах заявил, что хочет вновь сыграть с «Реалом», чтобы отомстить за предыдущее поражение в финале Лиги чемпионов.