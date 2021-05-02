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Менди и Рамос могут принять участие в ответном матче «Реала» с «Челси»

17:18
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Защитники «Реала» Ферлан Менди и Серхио Рамос могут принять участие в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Челси», сообщает Marca.

По данным источника, сегодня футболисты работали с мячом и без него. Есть вероятность, что защитник Рафаэль Варан может также принять участие в ответной игре, если сдаст несколько отрицательных тестов на коронавирус.

Матч «Реала» с «Челси» состоится 5 мая в Лондоне. Первая игра закончилась со счетом 1:1.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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