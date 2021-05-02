Менди и Рамос могут принять участие в ответном матче «Реала» с «Челси»
Защитники «Реала» Ферлан Менди и Серхио Рамос могут принять участие в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Челси», сообщает Marca.
По данным источника, сегодня футболисты работали с мячом и без него. Есть вероятность, что защитник Рафаэль Варан может также принять участие в ответной игре, если сдаст несколько отрицательных тестов на коронавирус.
Матч «Реала» с «Челси» состоится 5 мая в Лондоне. Первая игра закончилась со счетом 1:1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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