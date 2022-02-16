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«Я вернулся». Неймар сыграл первый с ноября матч за «ПСЖ»

Неймар прокомментировал победу «ПСЖ» над «Реалом»
Евгений Козинов
Корреспондент
15 февраля. &amp;quot;ПСЖ&amp;quot; - &amp;quot;Реал&amp;quot; - 1:0. Неймар.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Неймар рад, что ему удалось сыграть против «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он заменил Анхеля Ди Марию на 72-й минуте.

Он не выходил на поле с 28 ноября. 30-летний бразилец из-за травмы пропустил последние 10 матчей «ПСЖ» в чемпионате Франции.

«Я вернулся. Какая радость снова играть и помогать товарищам по команде... Великая победа! Вперед, Париж», — написал Неймар.

Ответная встреча пройдет 9 марта в Испании на «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Реал
Голы
Мбаппе, 90 (1:0)
Нереализованный пенальти
Месси 62
ПСЖ
Доннарумма Хакими Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес Данилу Перрейра (Гей, 87 ) Мбаппе Ди Мария (Неймар, 72 ) Месси
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 72) Эдер Милитау Алаба Менди Кроос Модрич (Вальверде, 82) Каземиру Бензема (Бэйл, 87) Асенсио (Родригу, 72) Винисиус Жуниор (Азар, 82)
Предупреждения
Верратти 40, Данилу Перрейра 62, Кимпембе 83, Паредес 90  -  Каземиру 37, Эдер Милитау 51, Менди 57, Родригу 83
Судьи
Орсато (Италия)
Неймар Сантос
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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