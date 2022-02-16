«Я вернулся». Неймар сыграл первый с ноября матч за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рад, что ему удалось сыграть против «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он заменил Анхеля Ди Марию на 72-й минуте.

Он не выходил на поле с 28 ноября. 30-летний бразилец из-за травмы пропустил последние 10 матчей «ПСЖ» в чемпионате Франции.

«Я вернулся. Какая радость снова играть и помогать товарищам по команде... Великая победа! Вперед, Париж», — написал Неймар.

Ответная встреча пройдет 9 марта в Испании на «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — 23.00 по московскому времени.