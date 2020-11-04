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«Нет цельности, Смолов немного не в форме» Дворкович — о «Локомотиве» в Лиге чемпионов

07:36
Аркадий Дворкович. Фото ФИДЕ
Аркадий Дворкович. Фото ФИДЕ
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Бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович прокомментировал «СЭ» итоги матча «Локомотив» — «Атлетико» (1:1). Также он добавил, что красно-зеленые минимум должны занять третье место в группе.

— Как я вам говорил неделю назад, что с «Атлетико» можно бороться, так и получилось, — заявил «СЭ» Дворкович. — Извлекли уроки из матча с «Баварией», сыграли более дисциплинированно. Исключили ошибки, которые присутствовали, особенно, в первые полчаса игры с мюнхенцами. Да, может быть, не так ярко показали себя в атаке, как в прошлом матче Лиги чемпионов, зато сыграли плотнее в защите и получили очко — хорошо. В ответном матче будет тяжело, но шансы всегда есть. Программа минимум — попасть в Лигу Европы. Самое главное — побеждать «Зальцбург».

— В этом году «Локомотив» лучше выглядит в еврокубках, чем год назад?

— Еще нет необходимой цельности. Смолов еще не в форме немножко. В игре с «Атлетико» Чорлуки не было — это минус, так как он очень мощный защитник. Но бороться можно. (Севастиан Терлецкий)

Локомотив — Атлетико

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