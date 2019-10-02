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Ненад Белица: «Почти весь матч держались на равных с «Манчестер Сити», и это немаленькое достижение»

02:52
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Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Белица после поражения от «Манчестер Сити» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (0:2) отметил, что доволен, как его команда держалась.

— После пропущенного мяча мы старались больше атаковать, — цитирует пресс-служба УЕФА Белицу. — Мы почти весь матч держались на равных с «Манчестер Сити», и это немаленькое достижение. Они превосходят нас в классе, и сегодня они это продемонстрировали.

Мы пропустили первый мяч в тот временной отрезок, когда демонстировали свой лучший футбол. Мы сильно нервничали по ходу матча, совершали ошибки, они создали много хороших моментов.

Манчестер Сити — Динамо З

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027053/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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