Неманья Матич: "Мы недовольны, но я все равно горжусь своей командой"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич после поражения от "ПСЖ"​ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что гордится своей командой. Также он добавил, что "МЮ" в этом сезоне уже выигрывал у сильных команд на выезде.

– Мы недовольны, но я все равно горжусь своей командой, – цитирует официальный сайт УЕФА Матича. – Мы играли хорошо и создали несколько моментов. Но в нашей игре было несколько нюансов, в которых нам нужно прибавлять. Конечно, у них отличная команда, но мы добивались прекрасных результатов, когда играли на выезде с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом". Отдаю должное "ПСЖ", но если бы мы использовали свои шансы в первом тайме, то все могло сложиться по-другому.