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Навас посвятил отраженный пенальти Серхио Рико, потерявшему отца

07:13
10 марта. &quot;ПСЖ&quot; - &quot;Барселона&quot; - 1:1. Кейлор Навас после отраженного пенальти. Фото Twitter
10 марта. &quot;ПСЖ&quot; - &quot;Барселона&quot; - 1:1. Кейлор Навас после отраженного пенальти. Фото Twitter
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Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас после ничьей с «Барселоной» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов поддержал второго вратаря команды Серхио Рико. В концовке первого тайма костариканец отразил пенальти Лионеля Месси.

«Слава богу, мне удалось сконцентрироваться и отбить пенальти. Этот сейв для Серхио Рико и его семьи, которые переживают трудные времена», — приводит RMC слова Наваса.

Напомним, недавно у Серхио Рико умер отец, поэтому вратаря не было в заявке на матч с каталонцами.

ПСЖ — Барселона

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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