Навас посвятил отраженный пенальти Серхио Рико, потерявшему отца

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас после ничьей с «Барселоной» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов поддержал второго вратаря команды Серхио Рико. В концовке первого тайма костариканец отразил пенальти Лионеля Месси.

«Слава богу, мне удалось сконцентрироваться и отбить пенальти. Этот сейв для Серхио Рико и его семьи, которые переживают трудные времена», — приводит RMC слова Наваса.

Напомним, недавно у Серхио Рико умер отец, поэтому вратаря не было в заявке на матч с каталонцами.