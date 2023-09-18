«Наполи»: расписание матчей в Лиге чемпионов
19 сентября, во вторник, стартует групповой турнир сезона 2023 / 2024 в Лиге чемпионов. «СЭ» публикует расписание матчей «Наполи» (время начала — московское).
В прошлом сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии по футболу впервые с 1990 года. По итогам жеребьевки ЛЧ клуб из Неаполя попал в одну группу C с «Унионом», «Реалом» и «Брагой».
Матчи групп Лиги чемпионов традиционно проходят во вторник и среду. Групповой этап ЛЧ стартует матчами 19 и 20 сентября, а заключительные игры назначены на 12 и 13 декабря.
«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.
Лига чемпионов: расписание матчей «Наполи» в группе С
20 сентября, среда
1 тур
- 22.00. «Брага» — «Наполи»
3 октября, вторник
2 тур
- 22.00. «Наполи» — «Реал»
24 октября, вторник
3 тур
- 22.00. «Унион» — «Наполи»
8 ноября, среда
4 тур
- 20.45. «Наполи» — «Унион»
29 ноября, среда
5 тур
- 23.00. «Реал» — «Наполи»
12 декабря, вторник
6 тур
- 23.00. «Наполи» — «Брага»
Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».
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