Начо: "Реал" не привык быть на этой стадии сезона без каких-либо шансов хоть на один трофей"

Защитник "Реала" Начо​ после поражения от "Аякса" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4) отметил, что игроки опустошены. По его мнению, мадридская команда не имеет шансы выиграть хотя бы один трофей в этом сезоне.

- Мы опустошены. Это очень сложно, - цитирует официальный сайт УЕФА Начо. - Мы не привыкли быть на этой стадии сезона без каких-либо шансов хоть на один трофей. Выиграть чемпионат Испании практически невозможно, мы вылетели из кубка и Лиги чемпионов. Это тяжело.