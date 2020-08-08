Мюллер повторил рекорд Лама по матчам в Лиге чемпионов среди немцев

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вышел в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». Для форварда эта игра стала 112-й в главном еврокубковом турнире. По этому показателю он догнал рекордсмена среди немецких футболистов Филиппа Лама.

Лам, Мюллер, француз Тьерри Анри и испанец Серхио Бускетс делят 18-е место по матчам в Лиге чемпионов. Рекорд принадлежит Икеру Касильясу — 177.