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Мюллер повторил рекорд Лама по матчам в Лиге чемпионов среди немцев

22:15

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вышел в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». Для форварда эта игра стала 112-й в главном еврокубковом турнире. По этому показателю он догнал рекордсмена среди немецких футболистов Филиппа Лама.

Лам, Мюллер, француз Тьерри Анри и испанец Серхио Бускетс делят 18-е место по матчам в Лиге чемпионов. Рекорд принадлежит Икеру Касильясу — 177.

Бавария — Челси

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