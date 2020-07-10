Мюллер не хочет обсуждать потенциального соперника по 1/4 финала из уважения к «Челси»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер считает преждевременным обсуждение результатов жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала «Бавария» победила «Челси» (3:0). В случае прохода в следующую стадию команде предстоит сыграть победителем пары «Наполи» — «Барселона».

«Сначала мы должны сыграть против «Челси», и поэтому сейчас я не хочу говорить о возможных соперниках в четвертьфинале или полуфинале, — цитирует Мюллера официальный сайт «Баварии». — В том числе и из уважения по отношению к «Челси». Мы еще не в Лиссабоне, нам еще не нужно играть против «Наполи» или «Барселоны». Комментирование этого я оставлю другим».

Матч «Бавария» — «Челси» состоится 8 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.