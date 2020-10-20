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«Мы должны в первую очередь смотреть на себя». Ловрен — о поражении от «Брюгге»

23:01
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал поражение от «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

«Мы всегда должны смотреть в первую очередь на себя — и должны признать, что все было хорошо, пока мы не совершили эти две ошибки. То, о чем я уже говорил — это Лига чемпионов. Здесь любая ошибка имеет значение. И если ты не сконцентрирован до самого последнего момента, то пропускаешь. У нас сегодня было много хороших шансов, но забить не удалось», — цитирует Ловрена пресс-служба «Зенита».

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-10-20-deyan-lovren-u-nas-bylo-mnogo-khoroshikh-momentov-no-zabit-ne-udalos.htm

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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