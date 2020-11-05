Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Истанбула» (1:2).

— Неделю назад все говорили, что мы хорошо сыграли с «Ньюкаслом», «ПСЖ» и «Лейпцигом», — приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА. — Мы должны были выиграть, но мы по-прежнему в хорошей позиции.

Мы можем добиться большего, все так считают. Мы не можем пропускать мячи, как это сделали. Пришло время посмотреть, что мы сделали не так, и добиться большего успеха в следующей игре.