«Мы должны были выиграть». Бруну Фернандеш — о поражении «Истанбулу»
02:20
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Истанбула» (1:2).
— Неделю назад все говорили, что мы хорошо сыграли с «Ньюкаслом», «ПСЖ» и «Лейпцигом», — приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА. — Мы должны были выиграть, но мы по-прежнему в хорошей позиции.
Мы можем добиться большего, все так считают. Мы не можем пропускать мячи, как это сделали. Пришло время посмотреть, что мы сделали не так, и добиться большего успеха в следующей игре.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур