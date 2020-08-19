Форвард «ПСЖ» Анхель Ди Мария подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (3:0).

— Мы буквально съели соперника уже с самой первой минуты, — приводит слова Ди Марии официальный сайт УЕФА. — Теперь будет сложно уснуть в оставшиеся до финала дни. Мы усердно трудились на протяжении всего матча и доказали, что заслуживаем место в финале. Неважно, против кого мы сыграем, против «Баварии» или «Лиона». В любом случае выложимся без остатка.

Мы безумно рады. Этот финал станет первым для клуба. Хотим вписать этот момент в историю «ПСЖ». Надо и дальше играть так, как сегодня, и тогда наша мечта сможет воплотиться в реальность.