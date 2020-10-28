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Мурад Мусаев: «У «Челси» есть проблемы, но у них сильный коллектив»

20:47
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о сильных сторонах «Челси» в преддверии очного матча команд в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

— Берг еще не очень готов, Олссон тоже не в оптимальном состоянии, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ». — Каждая команда уязвима. У «Челси» есть проблемы, но у них сильный коллектив. Не хотел бы говорить о сильных или слабых сторонах соперника.

«Челси» будет пытаться доминировать, забирать контроль. У них не так много побед. Их команда только сыгрывается. У них будет максимальная мотивация. Про всех можно много хорошего сказать.

Лэмпард — это большой игрок. Это история «Челси», мирового футбола. Я думаю, что он может стать таким же успешным тренером, каким был футболистом.

Краснодар — Челси

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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