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Сегодня, 14:17

Мостовой высказался о победе «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

«На 90 процентов произошло все то, о чем говорили до матча. Кто мог спрогнозировать, что Лукаку с двух шагов не попадет в пустые ворота? Все в матче шло к тому, что должна была быть ничья. Единственная ошибка в защите у «Интера»... Прошел пас, рикошет, а на подборе никого не было. Я бы даже не назвал это ошибкой. Родри набежал и забил. И все — у «Манчестера» больше ничего не было. У «Интера» было несколько моментов в конце матча. Сейчас должны кусать себя: как Лукаку не забил, как Мартинес пас не отдал... Кошмар. Вот так бывает. Когда-то «Манчестер Сити» должен был выиграть Лигу чемпионов. Нельзя же каждый год тратить по 700 миллионов евро и не выигрывать ЛЧ. Вот произошло наконец-то. «Сити» заслужил победу. Но говорить, что «Интер» был хуже, нельзя. Справедливым итогом должна была быть ничья в основное время. Те болтуны, которые говорили, что «Сити» разорвет, приутихли. Хорошо, что выиграли», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Игра завершилась победой «Ман Сити» со счетом 1:0. Родри стал автором единственного забитого мяча в финальном поединке.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5134597-mostovoj-o-manchester-siti-nelzya-zhe-kazhdyj-god-tratit-po-700-mln-i-ne-vyigryvat-lch.html
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