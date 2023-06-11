Булыкин заявил, что Холанн многое сделал для «Манчестер Сити»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, который на клубном уровне выступал за нидерландский «Аякс» и немецкий «Байер», прокомментировал игру норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна в финале Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

«Эта игра не получилась у него так, как он хотел. Был у него моментик, может, два, где он не смог реализовать. А так, если человек за сезон столько забивает, становится лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги, то это достойно уважения. В этом сезоне он, конечно, показал реальные бомбардирские качества. Даже если он не забил в Лиге чемпионов, он многое сделал для команды, как в чемпионате, так и в розыгрыше Лиги чемпионов. Но в этой игре не забил и был не так хорош, как всегда. Но это не помешало «Манчестер Сити» победить в Лиге чемпионов», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Всего 22-летний Холанн сыграл в 53 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забив 52 гола. В дебютном сезоне за «горожан» норвежец оформил требл — чемпионат Англии, Кубок страны и ЛЧ.