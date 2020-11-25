Мората недоволен оборонительным стилем игры «Ференцвароша»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората после победы над «Ференцварошем» в Лиге чемпионов (2:1) отметил, что его команде немного повезло. Испанец на 92-й минуте забил победный мяч.

— Игра сегодня получилась сложной, но в Лиге чемпионов так может быть с каждым матчем. Нам немного повезло, что в итоге мы смогли выиграть этот важный поединок, — цитирует пресс-служба УЕФА Морату. — Казалось, что это какой-то матч 20-летней давности. «Ференцварош» играл в исключительно оборонительный футбол. В Лиге чемпионов каждый матч имеет решающее значение, и здесь каждый умеет не только обороняться, но и атаковать. Любая команда может представлять опасность, поэтому мы рады, что победили. И теперь постараемся отнять первое место в группе у «Барселоны».