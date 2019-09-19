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Момент недели в Лиге чемпионов. Пощечина и поцелуй после гола

02:41
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Состоялся 1-й тур группового турнира Лиги чемпионов. Самым ярким моментом прошедших двух игровых дней стало празднование гола «Аяксом» в ворота «Лилля». Душан Тадич? дал пощечину своему одноклубнику, а потом поцеловал его. Видео этого момента получило большую популярность в социальных сетях.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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