Многие фанаты не смогли вовремя пройти на стадион на финал Лиги чемпионов

Многие фанаты не смогли вовремя пройти на стадион на финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем», сообщает L'Equipe.

Французские СМИ сообщают о серьезных проблемах с безопасностью на «Стад де Франс» сегодня. Якобы, сотни фанатов «Ливерпуля» умудрились прорваться на стадион без билетов.

На стадионе было официально объявлено, что начало матча, которое было назначено на 22.00 (мск) откладывается на 15 минут.

Также сообщалось, что автобус «Ливерпуля» попал в пробку по дороге не стадион.