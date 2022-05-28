Начало финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» отложено на 15 минут

Начало финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» задерживается минимум на 15 минут.

Автобус, на котором «Ливерпуль» должен был прибыть на стадион, попал в пробку. Команда приехала на стадион с опозданием в 20 минут.

При этом футболисты «Реала» не испытывали таких проблем и были на стадионе вовремя.

Кроме того, у многих фанатов возникли проблемы с попаданием на стадион и проходом на трибуны.

Ориентировочно финал стартует в 22.15 (мск).