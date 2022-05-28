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Сегодня, 21:48

Cтало известно, почему отложено начало финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»

Начало финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» отложено на 15 минут
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Ливерпуль» опоздал на финал Лиги чемпионов.
Фото Reuters

Начало финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» задерживается минимум на 15 минут.

Автобус, на котором «Ливерпуль» должен был прибыть на стадион, попал в пробку. Команда приехала на стадион с опозданием в 20 минут.

При этом футболисты «Реала» не испытывали таких проблем и были на стадионе вовремя.

Кроме того, у многих фанатов возникли проблемы с попаданием на стадион и проходом на трибуны.

Ориентировочно финал стартует в 22.15 (мск).

&laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo; в&nbsp;финале Лиги чемпионов. «Ливерпуль» — «Реал»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
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