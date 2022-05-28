Cтало известно, почему отложено начало финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»
Начало финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» отложено на 15 минут
Начало финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» задерживается минимум на 15 минут.
Автобус, на котором «Ливерпуль» должен был прибыть на стадион, попал в пробку. Команда приехала на стадион с опозданием в 20 минут.
При этом футболисты «Реала» не испытывали таких проблем и были на стадионе вовремя.
Кроме того, у многих фанатов возникли проблемы с попаданием на стадион и проходом на трибуны.
Ориентировочно финал стартует в 22.15 (мск).
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