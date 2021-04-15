Миятович ждет «Реал» в финале Лиги чемпионов
00:32
Бывший футболист «Реала» Предраг Миятович после выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов похвалил главного тренера Зинедина Зидана. Мадридцы в 1/4 финала прошли «Ливерпуль».
«Зидан был прав. Он сказал: «Дайте мне поработать, а потом посмотрим, как сложится сезон». Мадридцы по-прежнему в деле и в Лиге чемпионов, и в Испании. Я еще некоторое время назад сказал, что «Реал» будет в финале», — цитирует пресс-служба УЕФА Миятовича.
В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Челси».
Опрос
проголосовало: 71Все опросы
Кто сыграет в финале Лиги чемпионов?
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю