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Миятович ждет «Реал» в финале Лиги чемпионов

00:32

Бывший футболист «Реала» Предраг Миятович после выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов похвалил главного тренера Зинедина Зидана. Мадридцы в 1/4 финала прошли «Ливерпуль».

«Зидан был прав. Он сказал: «Дайте мне поработать, а потом посмотрим, как сложится сезон». Мадридцы по-прежнему в деле и в Лиге чемпионов, и в Испании. Я еще некоторое время назад сказал, что «Реал» будет в финале», — цитирует пресс-служба УЕФА Миятовича.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Челси».

Ливерпуль — Реал

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры