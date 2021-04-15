Миятович ждет «Реал» в финале Лиги чемпионов

Бывший футболист «Реала» Предраг Миятович после выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов похвалил главного тренера Зинедина Зидана. Мадридцы в 1/4 финала прошли «Ливерпуль».

«Зидан был прав. Он сказал: «Дайте мне поработать, а потом посмотрим, как сложится сезон». Мадридцы по-прежнему в деле и в Лиге чемпионов, и в Испании. Я еще некоторое время назад сказал, что «Реал» будет в финале», — цитирует пресс-служба УЕФА Миятовича.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Челси».