Гюндоган поделился секретом успеха в матче с «Боруссией»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал итог матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:1).

«Осознать, что перед тобой стоит непростая задача — это первый шаг к успеху, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 15 апреля. — Когда есть нужный настрой, хороший подбор игроков и правильная тактика, тогда у команды есть шансы».

Гюндоган был признан лучшим игроком матча. Голы в составе победителей забивали Рияд Махрез и Фил Фоуден. У хозяев отличился Джуд Беллингем. В полуфинале «Сити» сыграет с «ПСЖ».