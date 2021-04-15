Гюндоган поделился секретом успеха в матче с «Боруссией»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал итог матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:1).
«Осознать, что перед тобой стоит непростая задача — это первый шаг к успеху, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 15 апреля. — Когда есть нужный настрой, хороший подбор игроков и правильная тактика, тогда у команды есть шансы».
Гюндоган был признан лучшим игроком матча. Голы в составе победителей забивали Рияд Махрез и Фил Фоуден. У хозяев отличился Джуд Беллингем. В полуфинале «Сити» сыграет с «ПСЖ».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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