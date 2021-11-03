Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Шахтером»
«Реал» обыграл «Шахтер» (2:1) в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов.
В составе победителей дубль сделал Карим Бензема. У гостей отличился Фернанду.
«Реал» набрал девять очков и вышел в лидеры группы D. У «Шахтера» одно очко и последнее место. Другой матч этой группы «Шериф» — «Интер» начнется в 23.00 по московскому времени.
Лига чемпионов
Группа D
4-й тур
«Реал» (Испания) — «Шахтер Д» (Украина) — 2:1 (1:1)
Голы: Бензема, 14 (1:0). Фернанду, 39 (1:1). Бензема, 61 (2:1).
«Реал»: Куртуа, Алаба, Карвахаль (Начо, 66), Менди, Эдер Милитау, Модрич, Кроос, Каземиру, Бензема (Йович, 79), Васкес, Винисиус Жуниор.
«Шахтер Д»: Трубин, Исмаили, Марлон, Матвиенко, Додо, Степаненко (Маркос Антониу, 80), Патрик (Судаков, 80), Майкон, Фернанду (Дентинью, 86), Мудрик (Соломон, 71), Тете (Марлос, 79).
Предупреждения: Менди, 39. Каземиру, 63. Дентинью, 90+3.
Судья: Бастьен (Франция).
3 ноября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
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