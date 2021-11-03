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Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Шахтером»

22:34
Карим Бензема. Фото Getty Images
Карим Бензема. Фото Getty Images
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«Реал» обыграл «Шахтер» (2:1) в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе победителей дубль сделал Карим Бензема. У гостей отличился Фернанду.

«Реал» набрал девять очков и вышел в лидеры группы D. У «Шахтера» одно очко и последнее место. Другой матч этой группы «Шериф» — «Интер» начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов

Группа D

4-й тур

«Реал» (Испания) — «Шахтер Д» (Украина) — 2:1 (1:1)

Голы: Бензема, 14 (1:0). Фернанду, 39 (1:1). Бензема, 61 (2:1).

«Реал»: Куртуа, Алаба, Карвахаль (Начо, 66), Менди, Эдер Милитау, Модрич, Кроос, Каземиру, Бензема (Йович, 79), Васкес, Винисиус Жуниор.

«Шахтер Д»: Трубин, Исмаили, Марлон, Матвиенко, Додо, Степаненко (Маркос Антониу, 80), Патрик (Судаков, 80), Майкон, Фернанду (Дентинью, 86), Мудрик (Соломон, 71), Тете (Марлос, 79).

Предупреждения: Менди, 39. Каземиру, 63. Дентинью, 90+3.

Судья: Бастьен (Франция).

3 ноября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

Реал — Шахтер Д

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль 2
Атлетико 0
1-й тайм

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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