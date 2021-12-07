«Реал» — «Интер»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
22:00
7 декабря 2021 года в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Реал» примет миланский «Интер». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23.00.
Обе команды обеспечили себе место в плей-офф. В случае победы «Интер» может подняться на первое место.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте по этой ссылке. Эфир стартует в 22.45.
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