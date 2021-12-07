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«Реал» — «Интер»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

22:00
«Реал» — «Интер». Фото AFP
«Реал» — «Интер». Фото AFP

7 декабря 2021 года в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Реал» примет миланский «Интер». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23.00.

Обе команды обеспечили себе место в плей-офф. В случае победы «Интер» может подняться на первое место.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте по этой ссылке. Эфир стартует в 22.45.

Реал — Интер

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры