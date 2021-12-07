7 декабря 2021 года в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Реал» примет миланский «Интер». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23.00.

Обе команды обеспечили себе место в плей-офф. В случае победы «Интер» может подняться на первое место.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте по этой ссылке. Эфир стартует в 22.45.