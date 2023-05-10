«Милан» — «Интер»: стартовые составы. Мхитарян и Жиру выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Интера» на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА 10 мая. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, начало — в 22.00 по московскому времени.

Стартовый состав «Милана»: Меньян — Калабрия, Томори, Кьер, Эрнандес — Тонали, Крунич, Салемакерс, Беннасе, Диас — Жиру.

Запасные: Миранте, Нава, Балло-Туре, Калюлю, Тшау, Габбиа, Побега, Ребич, Ориги, Мессьяс, Де Кетеларе.

Стартовый состав «Интер»: Онана — Димарко, Дармиан, Ачерби, Бастони, Думфрис — Барелла, Чалханоглу, Мхитарян — Мартинес, Джеко.

Запасные: Ханданович, Кордац, де Врей, Гозенс, Белланова, Д'Амброзио, Дзанотти, Гальярдини, Корреа, Аслани, Брозович, Лукаку.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Милан» — «Интер».

Ответная игра между «Интером» и «Миланом» состоится 16 мая, начало — в 22.00.

Финал Лиги чемпионов-2022/23 пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.