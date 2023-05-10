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Тарханов считает, что Лигу чемпионов выиграет победитель пары «Манчестер Сити» — «Реал»

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером».

«Думаю, игра будет осторожной, на кону стоит многое, особенно в первой игре. В ответном матче команды будут отталкиваться от ситуации. Победитель всей Лиги чемпионов выйдет не из этой пары, а из противостояния «Манчестер Сити» — «Реал». Англичане и испанцы по составу, общему уровню командного мастерства и всему остальному куда лучше итальянцев», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Тарханова.

Матч между «Миланом» и «Интером» пройдет 10 мая и начнется в 22.00 по московскому времени. В другом полуфинале, который прошел 9 мая, «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005118346_tarhanov_ligu_chempionov_vyiigraet_pobeditel_paryi_manchester_siti_-_real
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