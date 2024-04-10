Артета: «Это Лига чемпионов: за ошибки здесь наказывают»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с «Баварией» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо начали, доминировали и практически ничего не позволяли сопернику. Забили очень хороший гол, но сразу после этого ситуация изменилась. Мы отдали мяч сопернику, и они забили. Второй гол тоже был нетипичным. Обычно мы так не пропускаем.

Это Лига чемпионов: за ошибки здесь наказывают. Мы во многом сыграли ниже своих стандартов. Предоставили им слишком много свободного пространства, а когда «Бавария» разгоняется, она очень опасна. Но даже при счете 1:2 мы были собраны, старались найти свой ритм и не торопили события. Я верю, что мы можем победить на выезде и выйти в следующий раунд. Надо хорошо подготовиться», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

Ответная встреча состоится через неделю, 17 апреля, в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.