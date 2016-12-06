Месси забил 51-й гол в 51-м матче в Лиге чемпионов на "Камп Ноу"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в домашней игре группового турнира Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии" забил свой 51-й мяч в соревновании. Проходящая в Каталонии встреча стала 51-й для аргентинца на клубом стадионе "Камп Ноу".
В общей сложности для Месси забитый мяч стал 93-м в рамках главного еврокубкового турнира.
saiga
Дилетанту на сайте "С-Э". Месси забил 51-й гол в соревновании или 51-й мяч на домашней арене "Барселоны"? Это разные вещи, но для этого надо разбираться в спорте, - это неспорт-кибер, тут мозги-кибер не помогут.
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