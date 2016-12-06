23:39 6 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Месси забил 51-й гол в 51-м матче в Лиге чемпионов на "Камп Ноу"

0
0
0
1

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в домашней игре группового турнира Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии" забил свой 51-й мяч в соревновании. Проходящая в Каталонии встреча стала 51-й для аргентинца на клубом стадионе "Камп Ноу".

В общей сложности для Месси забитый мяч стал 93-м в рамках главного еврокубкового турнира.

Трансляция матча "Барселона" - "Боруссия" М

0
0
0
1
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

saiga

Дилетанту на сайте "С-Э". Месси забил 51-й гол в соревновании или 51-й мяч на домашней арене "Барселоны"? Это разные вещи, но для этого надо разбираться в спорте, - это неспорт-кибер, тут мозги-кибер не помогут.

00:04

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ