Месси забил 51-й гол в 51-м матче в Лиге чемпионов на "Камп Ноу"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в домашней игре группового турнира Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии" забил свой 51-й мяч в соревновании. Проходящая в Каталонии встреча стала 51-й для аргентинца на клубом стадионе "Камп Ноу".

В общей сложности для Месси забитый мяч стал 93-м в рамках главного еврокубкового турнира.

Трансляция матча "Барселона" - "Боруссия" М