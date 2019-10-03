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Месси — в перерыве матча с «Интером»: «Не будем сходить с ума, парни»

18:00
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси обратился к партнерам в перерыве матча группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». После первых 45 минут каталонцы проигрывали со счетом 0:1.

— Не будем сходить с ума, парни. Сейчас мы выйдем на поле и будем больше давить на них, как обычно, — приводит слова Месси Sport.es.

Защитник Жерар Пике подержал призыв капитана. Также партнеров подбодрил нападающий Луис Суарес.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Барселоны».

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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