Месси с короной: стильная кофта капитана «Барселоны» перед матчем со «Славией»
20:51
Официальный Twitter УЕФА опубликовал видео со стадиона «Камп Ноу» в Барселоне с нападающим каталонцев Лионелем Месси перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Славии». 32-летний капитан «Барселоны» приехал на игру в необычной кофте с коронами.
На свитшоте Месси короны расположены на грудной клетке и на плечах.
Месси приоделся к матчу со «Славией» ?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/t09FV7RV6R— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 5, 2019
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Славия».
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