Месси с короной: стильная кофта капитана «Барселоны» перед матчем со «Славией»

Официальный Twitter УЕФА опубликовал видео со стадиона «Камп Ноу» в Барселоне с нападающим каталонцев Лионелем Месси перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Славии». 32-летний капитан «Барселоны» приехал на игру в необычной кофте с коронами.

На свитшоте Месси короны расположены на грудной клетке и на плечах.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Славия».

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