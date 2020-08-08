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Месси по матчам в Лиге чемпионов обошел Гиггза и догнал Рауля

22:01
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси вышел в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Для аргентинца эта игра стала 142-й в главном еврокубковом турнире.

По этому показателю Месси обогнал бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза, проведшего в Лиге чемпионов 141 игру, и догнал Рауля. Испанский форварда провел 130 матчей за «Реал» и 12 — за «Шальке».

Больше Месси в Лиге чемпионов сыграли только трое: его многолетний партнер по «Барсе» Хави (151), лидер среди действующих футболистов — нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (170), а также рекордсмен Икер Касильяс (177), выступавший за «Реал» и «Порту».

Трансляция матча «Барселона» — «Наполи»

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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