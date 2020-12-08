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Месси и Роналду тепло поприветствовали друг друга перед матчем «Барселона» — «Ювентус»

23:23
Криштиану Роналду и Лионель Месси. Фото Reuters
Криштиану Роналду и Лионель Месси. Фото Reuters
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Перед матчем группового турнира Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус» лидеры команд Лионель Месси и Криштиану Роналду тепло поприветствовали друг друга.

Аргентинец и португалец — многолетние соперники. С 2009 по 2018 год Роналду выступал за принципиального соперника «Барсы» — «Реал», с 2008 года они выиграли на двоих 11 «Золотых мячей» из 12. Кроме того, только Месси и Роналду забили больше ста мячей в Лиге чемпионов (118 и 132 соответственно).

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